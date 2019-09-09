https://static.news.ru/photo/14ece3c6-d313-11e9-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 韩岩/Xinhua/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект, обязывающий премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться к Европейскому союзу с просьбой о переносе даты выхода государства из ЕС, если к 19 октября не будет готово новое соглашение.

При этом депутаты парламента могут проголосовать за «жёсткий» Brexit, что снимет необходимость в таких действиях, передаёт РИА Новости .

Инициатива была предложена представителем Лейбористской партии Хилари Бенном. Она за один день была принята Палатой представителей в трёх чтениях, а палата лордов согласовала её за два дня.

Ранее News.ru писал, что Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Он упомянул законопроект, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и запрещает выход страны из состава сообщества без сделки.