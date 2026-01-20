Британия испугалась того, что Трамп предложил Путину

В Великобритании с критикой отреагировали на сообщения о приглашении президента России Владимира Путина в Совет мира, созданный американским лидером Дональдом Трампом. Газета The Guardian в своей публикации выразила сомнения относительно истинной повестки нового международного органа.
Приглашение исходит от администрации президента США, который ранее анонсировал создание совета. По мнению авторов издания, инициатива, направленная в РФ, лишь добавляет вопросов к целям этой структуры.
Приглашение Путину <…> вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров, — указано в сообщении.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал, что российский лидер получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.
Ранее стало известно, что европейские страны начали активное обсуждение устава Совета мира. Члены Евросоюза стремятся скорректировать предложенные условия и координируют свои ответные шаги. В Европе также опасаются, что новый международный совещательный орган может превратиться в альтернативу действующим институтам, таким как ООН.