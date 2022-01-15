Британцы припомнили США Хиросиму и Нагасаки после нападок в сторону России
Софья Купервасер
Софья Купервасер
15:10, 16 января 2022
Фото: pixabay.com
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Читатели британской газеты Financial Times оставили свои комментарии по поводу заявлений США о планах России по вторжению на Украину. Они считают, что Вашингтон проецирует на другие страны то, что делает сам. Пользователи вспомнили атомные бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и инцидент в Тонкинском заливе, послуживший поводом к началу войны во Вьетнаме.
Соединённые Штаты любят обвинять других в проведении операций под чужими флагами. Их собственная история полна примеров того, как они сами их проводили. Инцидент в Тонкинском заливе помните? — отметил BlueSky.
Читатели британской газеты Finantial Times советуют США заняться решением своих проблем.
Всё это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что Соединённые Штаты планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть всё это лишь игра. Лучшее, что могут сделать Соединённые Штаты, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем, — добавил How about this.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство располагает информацией о том, что Россия «разместила группу оперативников для проведения операции на Украине под чужим флагом и ищет повод для вторжения». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также утверждала, что Москва планирует вторжение на Украину в январе — феврале 2022 года. В свою очередь, российская сторона неоднократно говорила об отсутствии агрессивных намерений, добавляя, что подобные обвинения оправдывают продвижение НАТО к границам РФ.