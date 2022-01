Читатели британской газеты Financial Times оставили свои комментарии по поводу заявлений США о планах России по вторжению на Украину. Они считают, что Вашингтон проецирует на другие страны то, что делает сам. Пользователи вспомнили атомные бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и инцидент в Тонкинском заливе, послуживший поводом к началу войны во Вьетнаме.

Читатели британской газеты Finantial Times советуют США заняться решением своих проблем.

Всё это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что Соединённые Штаты планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть всё это лишь игра. Лучшее, что могут сделать Соединённые Штаты, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем, — добавил How about this.