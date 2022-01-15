Британцы припомнили США Хиросиму и Нагасаки после нападок в сторону России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию иностранных СМИ о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине, порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, сообщает РИА Новости.

Это их слова. Смотрите контекст, — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли это так, есть ли такие планы у РФ. До этого западные СМИ распространили информацию о том, что...