Бразилия может начать производство российской вакцины «Спутник V»

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Президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили поставки российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Политики не исключили и начала производства препарата в южноамериканской стране, рассказали в пресс-службе руководителя республики. Во время переговоров стороны затронули тему и военно-технического сотрудничества.

Президент [Бразилии] Жаир Болсонару во вторник [6 апреля] позвонил президенту РФ Владимиру Путину. <...> Обсуждались вопросы приобретения вакцины «Спутник V» и её производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, [в области] науки и технологии, — пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Болсонару.

РФ в ближайшее время собирается посетить делегация Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Чиновники проинспектируют предприятие, выпускающее «Спутник V». Экспедицию одобрили Путин и Болсонару во время переговоров.

Накануне учёные из США проверили эффективность «Спутника V» против южноафриканского штамма COVID-19. Для этого они изучили кровь жителей Аргентины, привитых препаратом. Эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» менее эффективен в борьбе с этой мутацией заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Испании Педро Санчес подверг критике руководство сообщества Мадрид за то, что оно в обход центральных властей начало переговоры о поставке «Спутника V». Премьер призвал серьёзно и ответственно подходить к вопросу вакцинации и заявил, что кабмин стремится гарантировать максимальную безопасность населения страны.