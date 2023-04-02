Боррель язвительно пошутил в адрес России Глава дипломатии ЕС Боррель пошутил о начале председательства РФ в СБ ООН в «День дурака»

Фото: Chris Emil JanÃŸEn / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter заявил, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака». Дипломат таким образом повторил шутку, которую до него написали украинские журналисты. Он добавил, что Россия постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН.

Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, — написал Боррель.

По его словам, Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя».

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Дипломат отметил, что попытки спровоцировать Москву обречены на провал. По его словам, из-за начала председательства России «ее недруги и злопыхатели оказались посрамлены». Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от западных партнеров «будет играть честно и не продвигать двойные стандарты».