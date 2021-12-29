Боррель: требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо

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Депутат Госдумы Михаил Делягин спрогнозировал наступление голода в некоторых странах мира в 2022 году. К этому может привести рост цен на газ, из-за чего прекратится производство минеральных удобрений, заявил политик в интервью «Украине.ру».

Это негативно повлияет на урожай, особенно негативно скажется такая ситуация на европейских странах. Делягин отметил, что в Европе используют гидропонику, где питательных веществ почти не осталось. Но нас это тоже...