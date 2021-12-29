Боррель: требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:46, 29 декабря 2021
Жозеп БоррельФото: European Union/XinHua/Global Look Press
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требование Москвы о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток является «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями». Особенно, если говорить об Украине, подчеркнул он в беседе с Welt.
Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины, — отметил Боррель.
Он добавил, что Россия впервые «представила свою повестку в письменной форме», прежде такого не случалось.
Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия, — считает глава дипломатии ЕС.
Ранее стало известно, что главным принципом в отношениях РФ с США и НАТО является безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент высказался о политике Североатлантического альянса. Он напомнил о прежних обещаниях Запада, данных России в 1990-е годы. О том, что военный блок не должен был расширяться на восток, но страны Альянса поступили по-своему.