Боррель осудил решение Минска по высылке дипломатов Литвы и Польши

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Требование Минска о сокращении числа сотрудников посольств Польши и Литвы «идёт против логики диалога с Евросоюзом». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, такое решение «необоснованно и достойно сожаления». Политик уверен, что оно «ещё глубже» изолируют власти в Минске. Санкции против отдельных стран ЕС, введённые руководством Белоруссии, не подорвут европейского единства, отметил политик.

Он напомнил, что на заседании Европейского совета 1 октября лидеры всех стран призвали власти Белоруссии выпустить всех задержанных, политических заключённых, а также начать национальный диалог.

Страны ЕС продолжат поддерживать демократическое право народа Белоруссии выбирать президента на свободных и честных выборах без внешнего вмешательства, — отметил политик.

По его словам, финансирование оппозиционных СМИ и организаций, а также работа по медийной поддержке протестов и приём в Европе лидеров белорусской оппозиции не является вмешательством во внутренние дела страны. Боррель подчеркнул, что ЕС будут продолжать эту работу, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, МИД Белоруссии подчеркнул, что требования по сокращению дипломатического персонала в посольствах Польши и Литвы в Минске обязательны к исполнению. Это должно быть осуществлено до 9 октября. В польском посольстве в Минске работают 50 дипломатов, в литовском 25. МИД этих стран предложено оставить в белорусской столице 18 польских и 14 литовских дипломатов.