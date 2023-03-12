Бомбардировщик США отрепетировал пуск ракет по России Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 совершил маневры в нейтральных водах Балтийского моря

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force), Public domain/Wikimedia Commons

Стратегический бомбардировщик ВС США Boeing B-52 Stratofortress, способный доставлять ядерное оружие, совершил провокационые маневры в нейтральных водах Балийского моря. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Предполагается, что самолет мог отрабатывать запуск ракет по территории РФ.

Сообщается, что борт вылетел из Польши, после чего, не долетая до границ с Россией сделал крюк в Финском заливе и улетел в обратном направлении. Инцидент произошел вечером 11 марта. В настоящее время бомбардировщик находится над Северным морем, он направляется в сторону Великобритании.

Предполагается, что бомбардировщик в рамках военных учений мог совершать тренировку пуска ракет по России. Как отмечается на сайте NewsFrol, Boeing вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу в районе острова Готланд, что находится на расстоянии около 200 км от северной столицы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что разведывательный самолет P-3 Orion Воздушно-морских сил Германии попытался приблизиться к границе с Россией над Балтийским морем. Как рассказали в ведомстве, после обнаружения лайнера навстречу ему был отправлен российский истребитель Су-27, который сопроводил немецкий самолет в обратном направлении, а после вернулся на место дислокации.