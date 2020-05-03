Мир

Более полутора тысяч человек заболели в Саудовской Аравии за сутки

16:55, 03 мая 2020
Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

За сутки в Саудовской Аравии было зарегистрировано 1552 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых в стране превышает 27 тысяч человек.

19% заболевших за последний день коронавирусом — граждане Саудовской Аравии, 81% — иностранцы. 16% женщин и 84% мужчин, — сказал официальный представитель Минздрава страны Мохаммад Абед эль-Али.

Также в Саудовской Аравии от пандемии умерли 184 человек, 8 — за последние сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск призвал страны мира объединиться для сотрудничества при создании вакцины от коронавируса.

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