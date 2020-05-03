Папа Римский призвал страны объединиться для поиска вакцины от коронавируса

Папа Римский Франциск призвал страны мира объединиться для сотрудничества при создании вакцины от коронавируса.
Действительно важно объединить научные умения и способности, чтобы найти вакцины и приёмы и обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение, — сказал понтифик в ходе воскресной проповеди в Ватикане.
Он также поддержал международное сотрудничество по поиску адекватного ответа на острый кризис в мире.
Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск принял предложение Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве и объявил 14 мая днём духовного единения религий в молитве за окончание пандемии коронавируса.
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