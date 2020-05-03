Папа Римский призвал страны объединиться для поиска вакцины от коронавируса

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Доклад разведки западных стран о сокрытии Китаем данных о коронавирусе является попыткой этих государств прикрыть свои промахи в добыче информации, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки...