Мир

Папа Римский призвал страны объединиться для поиска вакцины от коронавируса

16:32, 03 мая 2020
Папа Римский Франциск Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск призвал страны мира объединиться для сотрудничества при создании вакцины от коронавируса.

Действительно важно объединить научные умения и способности, чтобы найти вакцины и приёмы и обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение, — сказал понтифик в ходе воскресной проповеди в Ватикане.

Он также поддержал международное сотрудничество по поиску адекватного ответа на острый кризис в мире.

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск принял предложение Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве и объявил 14 мая днём духовного единения религий в молитве за окончание пандемии коронавируса.

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