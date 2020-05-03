Папа римский объявил 14 мая днём всеобщей молитвы за окончание пандемии

https://static.news.ru/photo/41102478-8d2f-11ea-9ea0-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск принял предложение Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве и объявил 14 мая днём духовного единения религий в молитве за окончание пандемии коронавируса.

Мы приглашаем всех людей во всём мире обратиться к Богу, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог учёным найти против неё лекарство, — цитирует Vatican News решение Верховного комитета.

Глава Римской католической церкви, в свою очередь, выразил искреннюю поддержку «любой форме международного сотрудничества в целях поиска выхода из этого тяжелейшего кризиса».

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве был создан в Абу-Даби в августе 2019 года.

Как писал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон и римский понтифик Франциск по телефону обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры противодействия мировой пандемии. Франциск поприветствовал конструктивные инициативы Франции в борьбе с заболеванием и пожелал стране пережить «это испытание». Макрон и папа римский сошлись на необходимости простить долги беднейших стран и «объявить гуманитарную паузу в существующих конфликтах». Разговор занял 45 минут и прошёл на французском и испанском языках.