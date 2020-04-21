Папа римский и президент Франции обсудили борьбу с COVID-19

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Французский президент Эмманюэль Маркон и римский понтифик Франциск по телефону обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры противодействия мировой пандемии.

По информации ТАСС, глава Римской католической церкви «приветствовал конструктивные инициативы» Франции в борьбе с заболеванием и пожелал стране пережить «это испытание».

Макрон и папа римский Франциск сошлись на необходимости простить долги беднейших стран и «объявить гуманитарную паузу в существующих конфликтах», отмечено в сообщении со ссылкой на представителя Макрона.

Разговор занял 45 минут и прошёл на французском и испанском языкам.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом приблизилось к 2,5 миллиона человек. Погибли более 171 тысяч человек — в основном, жители США, Италии, Испании и Франции.

Появившись в китайском городе Ухань, коронавирус за четыре месяца парализовал международное авиасообщение, привёл к всеобщей самоизоляции и, по словам многих экспертов, крупнейшему экономическому кризису последних десятилетий.