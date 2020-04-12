Папа римский призвал простить долги бедных стран из-за коронавируса

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Папа римский Франциск призвал в разгар пандемии коронавируса прощать или сокращать долги бедных стран. Об этом он сказал в пасхальном обращении к верующим.

Понтифик также помолился за всех, кто умер и пострадал во время эпидемии.

Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды — посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов, — цитирует главу Римско-католической церкви «Интерфакс».

Франциск в очередной раз призвал прекратить вооружённые конфликты, которые продолжаются в мире. Он пожелал, чтобы Христос «пролил мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня».

Папа римский добавил, что Европе необходимо «подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности», аналогичному тому, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru писал, что традиционный крестный ход перед Пасхой впервые провели у собора Святого Петра в Ватикане, а не рядом с Колизеем в Риме, как это было более полувека. Эфир процессии с участием понтифика транслировали в прямом эфире телеканалы и интернет-ресурсы.