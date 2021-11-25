Более 40 протестующих из-за падения лиры задержали в Стамбуле

В Стамбуле задержали 43 человека, которые вышли на улицу с протестами против финансовой политики властей. Их недовольство связано с падением курса турецкой лиры. Об этом сообщает телеканал T24.

Небольшая акция протеста прошла в районе Кадыкёй. Собравшиеся скандировали лозунги «В отставку правительство» и «Мы не оставим нашу страну кучке грабителей и воров».

Турецкая лира во вторник поставила новый антирекорд. За доллар в этот день давали 13,21 лиры против более раннего курса в 11,37. По мнению финансового аналитика Арды Тунджа, подобное резкое падение курса лиры достигло максимального значения за последние 20 лет. Оно связано с тем, что в четверг Центробанк Турции снизил учётную ставку до 15%. А незадолго до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал дальнейшее снижение этого показателя.

Главы основных партий, составляющих костяк оппозиции — Народно-республиканской и Хорошей — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер высказали обвинения в адрес Эрдогана, назвав его некомпетентным, а также призвали организовать досрочные выборы. В ответ глава государства заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут в свой запланированный срок — в июне 2023 года.