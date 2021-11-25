Более 40 протестующих из-за падения лиры задержали в Стамбуле

В Стамбуле задержали 43 человека, которые вышли на улицу с протестами против финансовой политики властей. Их недовольство связано с падением курса турецкой лиры. Об этом сообщает телеканал T24.
Небольшая акция протеста
Турецкая лира во вторник
Главы основных партий, составляющих костяк оппозиции — Народно-республиканской и Хорошей — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер высказали обвинения в адрес Эрдогана, назвав его некомпетентным, а также призвали организовать досрочные выборы. В ответ глава государства заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут в свой запланированный срок — в июне 2023 года.