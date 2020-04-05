Более 100 человек умерли от коронавируса в Японии

https://static.news.ru/photo/7b648258-7746-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Global Look Press

В Японии от коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 104 человека. За сутки было зафиксировано 308 случаев инфицирования.

Об этом со ссылкой на данные местных администраций сообщает агентство Kyodo.

По состоянию на 5 апреля в Японии 4519 человек заражены коронавирусом. 712 из них являлись пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего заражений приходится на Токио — 1034 случая.

Как ранее писал NEWS.ru, член правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство определилось с размером финансовой помощи семьям, которые нуждаются в деньгах из-за ситуации с коронавирусом.