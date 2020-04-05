Более 100 человек умерли от коронавируса в Японии

В Японии от коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 104 человека. За сутки было зафиксировано 308 случаев инфицирования.
Об этом со ссылкой на данные местных администраций сообщает агентство Kyodo.
По состоянию на 5 апреля в Японии 4519 человек заражены коронавирусом. 712 из них являлись пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Больше всего заражений приходится на Токио — 1034 случая.
Как ранее писал NEWS.ru, член правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство определилось с размером финансовой помощи семьям, которые нуждаются в деньгах из-за ситуации с коронавирусом.
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