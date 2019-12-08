https://static.news.ru/photo/0713d4d0-19f9-11ea-900e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Боевики за минувшие сутки совершили 38 обстрелов населённых пунктов в Идлибе. Под огонь попали Биньямин, Сабикия, Новое Алеппо, Алеппо провинции Алеппо; Санджека, Нахшебба и многие другие.

О нарушении режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков. Он отметил, что российская сторона по-прежнему патрулирует сирийские границы. Военная полиция РФ дежурила по маршрутам Айн-Иса — Хамрет-Джинас в Ракке. Армейская авиация патрулировала территорию по маршруту Квайрес — Хак-эль-Сура — Хазима — Хубейтер — Квайрес.

#СИРИЯ Брифинг Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (8 декабря 2019 г.) https://t.co/TM7ogWulDu pic.twitter.com/sQd9OCGswv — Минобороны России (@mod_russia) 8 декабря 2019 г.

За прошедшие сутки россияне провели четыре гуманитарных акции в провинции Дейр-Эз-Зор и городах Латакия, Алеппо и Ракка. Местные жители получили свыше трёх тысяч продовольственных наборов общим весом 17,85 тонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередное патрулирование северо-востока Сирии российско-турецкими отрядами началось днём ранее в районе населённого пункта Эль-Камышли. С воздуха за регионом следят экипажи ВКС РФ.