Турция может взять на себя командование войсками НАТО в Косово Bloomberg: Турция должна принять командование силами НАТО в Косово осенью 2023 года

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Турция возьмет на себя командование силами под руководством НАТО в Косово в рамках запланированной ротации этой осенью, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные официальные лица. По данным источников, вопрос о ротации был решен еще до последней эскалации, поэтому решение может быть пересмотрено.

Министерство обороны Турции и представительство НАТО не давали комментариев по этому поводу.

Сейчас в Косово находится около 3800 военнослужащих специальной миссии Альянса KFOR по сравнению с примерно 50 тысячами на пике их присутствия в стране.

4 июня сообщалось, что Турция начала развертывание батальона сил специального назначения в Косово, направленного по запросу НАТО. Батальон коммандос, входящий в состав 65-й мотострелковой бригады турецкой армии, после обострения ситуации в регионе был приписан к составу натовских сил KFOR. Турецких пехотинцев перевели в казармы «Султан Мурат».

Ситуация на севере Косово и Метохии обострилась 26 мая, когда косовский спецназ занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики пытались обеспечить начало работы новых мэров, избранных по итогам выборов, которые были бойкотированы сербами.