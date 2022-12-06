Bloomberg: США захотели передать Тайваню новейшую версию ракет Patriot

Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

В США выступили с предложением предоставить Тайваню до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, передает Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в конгресс США. Речь идет о поставках ракет Patriot Pac-3. Общая стоимость данной поставки составляет $882 миллиона и включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования.

Соединенные Штаты предлагают Тайваню закупить до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot. Это предложение касается поставки ракет Patriot Pac-3, которые являются более совершенными, чем предыдущие, которые отправлялись на остров, — сказано в публикации.

В агентстве указали, что предложение может стать дополнением к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 миллиарда, при этом тип ракет не увеличит общую стоимость поставок.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что в Вашингтоне допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем. По ее словам, в США намерены предотвратить подобное развитие событий.

Политолог Алексей Ярошенко в свою очередь отметил, что США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай так же, как Украина используется для давления на Россию. Эксперт убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.