Bloomberg: ЕС заявил о попытке России «интегрировать» часть Украины

По мнению Евросоюза, РФ якобы пытается «де-факто интегрировать» часть восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и раздачи российских паспортов местным жителям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, распространённый среди членов союза.
Кроме того, в документе
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что процедура выдачи паспортов РФ жителям юго-востока Украины носит гуманитарный характер. Москва не намерена создавать проблем Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе «переходит границы».
Документ содержит ряд опций, которые способен предпринять Евросоюз для укрепления устойчивости Украины «перед российской агрессией». В числе прочих там значатся усиление поддержки страны в борьбе с «гибридными угрозами» и помощь с вакцинацией особо уязвимых категорий населения.
По информации Bloomberg, Европейская служба внешних связей намерена подготовить отчёт по данным вопросам.
Ранее власти Украины и ЕС неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми.
Ранее Россию призвали готовиться к вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил политолог из Белоруссии Александр Шпаковский в Telegram-канале.