Bloomberg: ЕС заявил о попытке России «интегрировать» часть Украины

https://static.news.ru/photo/c70a86ce-2913-11eb-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

По мнению Евросоюза, РФ якобы пытается «де-факто интегрировать» часть восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и раздачи российских паспортов местным жителям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, распространённый среди членов союза.

Кроме того, в документе отмечается , что ЕС может усилить энергетическую безопасность Украины и привлечь страну к участию в некоторых проектах по безопасности в связи с якобы вероятной российской агрессией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что процедура выдачи паспортов РФ жителям юго-востока Украины носит гуманитарный характер. Москва не намерена создавать проблем Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе «переходит границы».

Документ содержит ряд опций, которые способен предпринять Евросоюз для укрепления устойчивости Украины «перед российской агрессией». В числе прочих там значатся усиление поддержки страны в борьбе с «гибридными угрозами» и помощь с вакцинацией особо уязвимых категорий населения.

По информации Bloomberg, Европейская служба внешних связей намерена подготовить отчёт по данным вопросам.

Ранее власти Украины и ЕС неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми.

Ранее Россию призвали готовиться к вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил политолог из Белоруссии Александр Шпаковский в Telegram-канале.