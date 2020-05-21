Близкие журналиста Хашогги простили его убийц

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Дети убитого в 2018 году Джамаля Хашогги простили тех, кто расправился с саудовским журналистом. Об этом сообщил сын колумниста The Washington Post Салах.

Молодой человек отметил, что если человек прощает и примиряет, то его награда должна быть получена от Аллаха.

Поэтому мы, сыновья мученика Джамаля Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца, — сказано в заявлении Салаха Хашогги, размещённом в Twitter.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек по делу об убийстве Хашогги, при этом два основных фигуранта — бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмед Асири — были освобождены в связи с отсутствием доказательств в причастности к расправе.

В свете того, что семья жертвы простила убийц, приговоры осуждённым могут быть смягчены в соответствии с исламскими законами. Будет ли это применимо в данном случае пока не ясно, отмечает BBC.

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

Саудовские власти продали здание консульства в Стамбуле, где произошло убийство. До этого турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста и его убийц, состоявшегося перед расправой, писал NEWS.ru.