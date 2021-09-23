Блинкен назвал условие для признания талибов Вашингтоном

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Азербайджан инициировал судебное разбирательство против Армении в Международном суде ООН, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Республика Азербайджан сегодня инициировала разбирательство против Республики Армения в Международном суде — главном юридическом органе Объединенных Наций, касающееся интерпретации и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, —...