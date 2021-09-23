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Блинкен назвал условие для признания талибов Вашингтоном

01:47, 24 сентября 2021
Блинкен назвал условие для признания талибов Вашингтоном Энтони Блинкен Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон убеждает мировое сообщество не признавать афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ) без выполнения им своих обязательств. По его словам, данной теме были посвящены встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Наше послание международному сообществу заключается в том, что получение талибами любого признания и поддержки зависит от выполнения ими своих обязательств в ключевых областях, — подчеркнул Блинкен.

Дипломат добавил, что Белый дом призвал все страны мира выступить с единых позиций по данному вопросу.

Ранее стало известно, что талибы отказались назначать послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства Афганистана. Это относится и к России — от Москвы ожидают налаживания хороших дипотношений.

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