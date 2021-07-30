Биолог не исключил утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани

Эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл не исключил версию утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухани. Эксперт отметил, что правдоподобной выглядит и гипотеза о естественном происхождении инфекции, передаёт Lenta.ru.

Учёный подчеркнул , что пока «нет доказательств для оценки достоверности» подобных предположений. Исследователь считает, что для этого необходимо изучить базу данных генетических последовательностей коронавирусов, образцы которых хранятся в китайской лаборатории, но международным экспертам к ней так и не предоставили доступ.

Никто не говорит о преднамеренной утечке, но нельзя исключать, что это могло произойти случайно, — добавил Пейгл.

Биолог считает, что времени для выяснения происхождения COVID-19 и поиска его источника в мире животных пока достаточно. Он вспомнил, что в случае со вспышкой SARS в 2002–2004 годах на это понадобилось около 10 лет.

Ранее руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что свидетельства того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в Ухани, не существует. Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук считает, что обвинения, выдвигаемые в адрес Китая, — политический вопрос.

Ранее стало известно, что более полумиллиона пользователей Интернета в Китае подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Китайцы отметили, что такие проверки необходимы для предотвращения следующих пандемий.