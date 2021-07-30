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Биолог не исключил утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани

08:40, 31 июля 2021
Биолог не исключил утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани Фото: Hao Yuan/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS
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Эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл не исключил версию утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухани. Эксперт отметил, что правдоподобной выглядит и гипотеза о естественном происхождении инфекции, передаёт Lenta.ru. 

Учёный подчеркнул, что пока «нет доказательств для оценки достоверности» подобных предположений. Исследователь считает, что для этого необходимо изучить базу данных генетических последовательностей коронавирусов, образцы которых хранятся в китайской лаборатории, но международным экспертам к ней так и не предоставили доступ.

Никто не говорит о преднамеренной утечке, но нельзя исключать, что это могло произойти случайно, — добавил Пейгл.

Биолог считает, что времени для выяснения происхождения COVID-19 и поиска его источника в мире животных пока достаточно. Он вспомнил, что в случае со вспышкой SARS в 2002–2004 годах на это понадобилось около 10 лет.

Ранее руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что свидетельства того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в Ухани, не существует. Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук считает, что обвинения, выдвигаемые в адрес Китая, — политический вопрос. 

Ранее стало известно, что более полумиллиона пользователей Интернета в Китае подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Китайцы отметили, что такие проверки необходимы для предотвращения следующих пандемий.

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