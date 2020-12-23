Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5951d03e-4523-11eb-9fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей.

К сожалению, мы всё ещё не выбрались из трудностей, — написал Гейтс в своём блоге.

По его данным, в январе ситуация во всём мире с распространением коронавируса обернётся в худшую сторону.

Гейтс ещё раз заявил, что считает ношение масок и социальную дистанцию эффективными средствами борьбы с распространением этой инфекции. В следующем году, по его словам, продлятся и ограничения на посещение публичных мест. В целом же 2021 год должен стать переломным — заболеваемость и смертность начнут снижаться и жизнь постепенно станет налаживаться.

Эти ожидания Гейтс связывает с вакцинацией, которая весной следующего года должна достичь глобальных масштабов. При этом его опасения вызывает рост числа её противников. Миллиардер признался, что не понимает причин такого неверия в науку.

Как писал NEWS.ru, ранее Билл Гейтс заявил, что режим изоляции в том или ином виде сохранится до 2022 года. Он считает, что следующие четыре — шесть месяцев могут стать в Соединённых Штатах худшими за всё время пандемии. Гейтс поддержал введение жёстких ограничительных мер, таких как запрет на работу точек общепита. Он предположил, что к лету 2021 года ситуация с распространением инфекции станет легче в связи с началом массовой вакцинации. Однако риск заражения сохранится ещё около года.