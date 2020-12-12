Билл Гейтс предсказал окончание режима изоляции в США в 2022 году

https://static.news.ru/photo/7ac15118-3df3-11eb-a67e-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, рассуждая на тему последствий пандемии COVID-19, заявил, что режим изоляции в том или ином виде сохранится до 2022 года.

Миллиардер считает, что следующие четыре — шесть месяцев могут стать в Соединённых Штатах худшими за всё время пандемии, передаёт Daily Mail. Гейтс поддержал введение жёстких ограничительных мер, таких как запрет на работу точек общепита.

Согласно прогнозам, [от COVID-19] может умереть ещё 200 тысяч человек. Если бы мы носили маски и соблюдали дистанцию, то могли бы избежать большей части смертей, — подчеркнул основатель Microsoft.

Гейтс предположил, что к лету 2021 года ситуация с распространением инфекции станет легче в связи с началом массовой вакцинации. Однако риск заражения сохранится ещё около года, считает он.

Ранее Гейтс спрогнозировал готовность к весне 2021 года вакцин, выпущенных шестью компаниями. В ближайшее время одобрение могут получить препараты от AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом шестую компанию-производителя основатель Microsoft не назвал.

Как передавал NEWS.ru, Гейтс выразил опасение, что процесс передачи президентских полномочий от Дональда Трампа Джо Байдену может затруднить распределение вакцины среди жителей США, так как штаб демократического кандидата всё ещё не получил подробный план по вакцинированию.