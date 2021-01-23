Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4eefc646-5cd9-11eb-bf32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

65-летний мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс сделал первый укол вакцины от коронавируса. Он поблагодарил всех специалистов, приложивших руку к созданию препаратов от COVID-19.

Одно из преимуществ того, что тебе 65, — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно, — написал основатель компании Microsoft в Twitter.

Бизнесмен выразил благодарность участникам испытаний вакцины, учёным, регулирующим ведомствам, а также медикам. Миллиардер не уточнил, какой конкретно вакциной он привился.

One of the benefits of being 65 is that Iâm eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

Как писал NEWS.ru, судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, по которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, которые доминируют в мире». Создателями нового мирового порядка были названы бизнесмены Билл Гейтс, Джордж Сорос и семья Рокфеллеров.

Ранее основатель Microsoft спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Он считает, что в ближайшее время пандемия только усилится. Гейтс сослался на анализ, сделанный на основе компьютерных моделей. Филантроп считает, что в январе ситуация с коронавирусом будет хуже.