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Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

20:28, 22 января 2021 64
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

65-летний мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс сделал первый укол вакцины от коронавируса. Он поблагодарил всех специалистов, приложивших руку к созданию препаратов от COVID-19.

Одно из преимуществ того, что тебе 65, — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно, — написал основатель компании Microsoft в Twitter.

Бизнесмен выразил благодарность участникам испытаний вакцины, учёным, регулирующим ведомствам, а также медикам. Миллиардер не уточнил, какой конкретно вакциной он привился.

Как писал NEWS.ru, судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, по которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, которые доминируют в мире». Создателями нового мирового порядка были названы бизнесмены Билл Гейтс, Джордж Сорос и семья Рокфеллеров.

Ранее основатель Microsoft спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Он считает, что в ближайшее время пандемия только усилится. Гейтс сослался на анализ, сделанный на основе компьютерных моделей. Филантроп считает, что в январе ситуация с коронавирусом будет хуже.

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