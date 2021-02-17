Билл Гейтс считает, что защитить от коронавируса смогут только три прививки

https://static.news.ru/photo/a1841eda-081a-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/dpa

Для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки. С таким предположением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Предполагается, что третья доза будет содержать вакцину, модифицированную с учётом мутаций вируса.

В эфире телеканала CBS Гейтс заявил , что в настоящее время все американские компании, занимающиеся вакцинами против коронавируса, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов.

Так что тем людям, кто уже прошёл две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них, — сказал Гейтс.

В настоящее время в США растёт страх перед новыми мутациями коронавируса. Эксперты допускают, что имеющиеся вакцины могут оказаться не способны защитить человека от всех вероятных вариантов инфекции.

Также не исключил возврата мутировавшего вируса после гипотетической победы над заболеванием с помощью вакцинирования и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее американские учёные впервые объяснили, почему при коронавирусе у некоторых пациентов появляются необычные симптомы в виде болей в суставах и мышцах. Стоит заметить, что у многих на фоне заражения развиваются серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног.