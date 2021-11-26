BI: политика в отношении Украины приведёт США к ядерной войне с Россией

Действия США на Украине могут привести Вашингтон к ядерной войне с Россией. Такое мнение в статье для Business Insider высказал обозреватель Саша Глэзер. По его словам, Россия уже доказала Западу, что Киев принадлежит Москве и в Белом доме должны понять, что конфронтация с Кремлём может дорого обойтись США и вылиться в вооружённый конфликт.

Собирается ли Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединённых Штатов в войну с Россией, — подчеркнул Глэзер.

Он напомнил, что США, обещая Украине вступления в НАТО и гарантируя безопасность, ведут опасные игры, приближая ядерную войну с РФ. Белому дому, по его словам, следует оценить, стоит ли провоцировать Москву из-за территорий, которые по большому счёту не представляют интереса для США.

Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки, — говорится в тексте.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе.

Болтон подчеркнул, что Москва стремится распространить своё влияние на Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах, по его словам, демонстрирует его близорукость.