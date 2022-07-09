«Без шансов»: политолог привел доказательство заказного убийства Абэ Политолог Баширов привел доказательства заказного убийства Абэ

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ

Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является политическим заказом, считает политолог Института коммуникационного менеджмента и автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его словам, оно было «подготовленным, жестким и без шансов» для политика.

Рассматривая видео, Баширов обратил внимание, что у Абэ была профессиональная личная охрана, состоящая примерно из 10 человек. Политолог указывает, что на кадрах заметно, как во время выстрела у одного из секьюрити не раскладывается должным образом бронещит, а политика пытаются прикрыть не сразу.

В конце записи видно, как один секьюрити поднимает бронещит (который у него почему-то не разложился вниз, полностью закрывая объект). Но со стороны стрелка охранника нет. Между двумя выстрелами (целая секунда) никто не прикрывает Абэ — дают сделать второй. И только после него бывшего премьера утаскивают, а стрелявшего захватывают, — написал Баширов.

8 июля во время выступления в японском городе Нара Абэ был смертельно ранен. Известно, что нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. После этого политика госпитализировали на вертолете, однако медики не смогли его спасти.

Нападавший был задержан на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера. Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. Затем он сообщил, что изначально планировал покушение на лидера некой религиозной группы.