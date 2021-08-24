Бесплатно, сэр: Белый дом борется за право арендаторов не платить за жильё

Президент США Джо Байден в понедельник, 23 августа, попросил Верховный суд оставить в силе запрет на выселение людей, которые не платят за арендуемое ими жильё. Запрет был введён Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в сентябре 2020 года как временная — до конца июля 2021-го — мера на период пандемии COVID-19.
Мораторий рассматривался как шаг, который затормозит распространение штамма «дельта» бездомными людьми, и распространялся на округа США, где проживает 92% всего населения страны (в оставшихся 8% уровень заболеваемости COVID-19 является незначительным). В CDC называли запрет на выселение мерой, которая стоит в одном ряду с самоизоляцией, локдаунами и социальным дистанцированием.
Однако арендаторам настолько понравилось жить «при коммунизме», что и после окончания периода «заморозки» на выселение эти люди не спешат съезжать, но при этом и не возобновляют арендные платежи.
Возмущенные таким поведением жильцов арендодатели в нескольких штатах обратились в Верховный суд США с требованием признать исполнительский указ о запрете на выселение утратившим силу.
3 августа глава CDC Рашель Валенски продлила действие моратория на 60 дней — до 3 октября. Этот шаг получил поддержку Белого дома. При этом администрация Байдена приняла это решение без консультаций с конгрессом относительно его законности.
Представляющие арендодателей юристы доказывают в суде, что в CDC не имели права продлевать мораторий на выселение неплательщиков, чем превысили свои полномочия, потому это решение юридически ничтожно.
Байден поддерживает продление моратория на выселение не из-за личных симпатий к потенциальным бездомным, которых может стать на несколько миллионов больше, поскольку из-за пандемии эти люди остались без работы. На президента давят демократы в конгрессе, которые считают принятые им меры недостаточными, чтобы 3,6 млн американцев не оказались на улицах — при том что пандемия далеко ещё не прекратилась.
Борьба, которая происходит вокруг того, выселять или не выселять неплательщиков, является никогда не прекращающейся самонастройкой капиталистической экономики, постоянно приспосабливающейся к меняющимся условиям, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.
Американская система постоянно эволюционирует в направлении уравнивания возможностей граждан независимо от их финансового положения. Система инстинктивно добавляет преференций тем группам, которые в данный период наиболее уязвимы, но для этого необходимо в чём-то ограничить аппетиты тех групп, которые в этот же самый период оказываются в порой незаслуженном выигрыше.
Пандемия очень резко — и по временным рамкам, и по амплитуде — обострила реакцию американской общественно-политической системы на возникающие перекосы в распределении общественных благ. Власти США, вынужденно оставив без работы миллионы граждан, не могут не предпринять какие-то шаги, которые хотя бы частично облегчат этим людям жизнь.
Ранее администрация выделила из федеральных фондов деньги штатам, чтобы эти средства на местах использовались для оплаты арендных долгов (правда, арендодатели жалуются, что многие из них этих денег так и не увидели).
Пандемия создала системный кризис на рынке арендованного жилья, потому что большинство наёмных работников тех бизнесов, которые закрылись в пандемию, свои квартиры снимают. Возмущение арендодателей вполне понятно, но иного выхода, кроме как разрешить таким жильцам продолжать жить в долг, у администрации США нет, — подчеркивает эксперт.
Байден так и не объявил, как от него ждали, о введении нового моратория на выселение, отметив лишь, что «он надеется, что такой мораторий будет введён». Этим он страшно разочаровал конгрессменов-«прогрессистов», особенно тех, кто представляет интересы темнокожего и испаноязычного населения США.
По их словам, под угрозой оказаться на улице (или жить в своих автомобилях) сейчас находятся 11 млн американцев. Возможно, это преувеличение, так как, по официальным данным, только 3,6 млн жителей США в августе заявили, что в ближайшие два месяца не смогут возобновить арендные платежи.
Плохо и арендаторам, и арендодателям. Но администрация Байдена встала на сторону тех, кому тяжелее всего. Ведь арендодатели — это не частные квартировладельцы, сдающие лишнюю квартиру. Это крупные компании, владеющие доходными домами, и от того, что в 100-квартирном доме 10–20 жильцов поживут какое-то время бесплатно, эти компании точно не разорятся, – резюмирует Шариков.
Американские наблюдатели, тем не менее, считают, что шансы выиграть в суде у администрации невелики. Ведь даже первоначальный мораторий прошёл одобрение у судей с минимальным перевесом (5:4).