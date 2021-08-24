Бесплатно, сэр: Белый дом борется за право арендаторов не платить за жильё

Президент США Джо Байден в понедельник, 23 августа, попросил Верховный суд оставить в силе запрет на выселение людей, которые не платят за арендуемое ими жильё. Запрет был введён Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в сентябре 2020 года как временная — до конца июля 2021-го — мера на период пандемии COVID-19.

Мораторий рассматривался как шаг, который затормозит распространение штамма «дельта» бездомными людьми, и распространялся на округа США, где проживает 92% всего населения страны (в оставшихся 8% уровень заболеваемости COVID-19 является незначительным). В CDC называли запрет на выселение мерой, которая стоит в одном ряду с самоизоляцией, локдаунами и социальным дистанцированием.

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Однако арендаторам настолько понравилось жить «при коммунизме», что и после окончания периода «заморозки» на выселение эти люди не спешат съезжать, но при этом и не возобновляют арендные платежи.

Возмущенные таким поведением жильцов арендодатели в нескольких штатах обратились в Верховный суд США с требованием признать исполнительский указ о запрете на выселение утратившим силу.

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3 августа глава CDC Рашель Валенски продлила действие моратория на 60 дней — до 3 октября. Этот шаг получил поддержку Белого дома. При этом администрация Байдена приняла это решение без консультаций с конгрессом относительно его законности.

Представляющие арендодателей юристы доказывают в суде, что в CDC не имели права продлевать мораторий на выселение неплательщиков, чем превысили свои полномочия, потому это решение юридически ничтожно.

Байден поддерживает продление моратория на выселение не из-за личных симпатий к потенциальным бездомным, которых может стать на несколько миллионов больше, поскольку из-за пандемии эти люди остались без работы. На президента давят демократы в конгрессе, которые считают принятые им меры недостаточными, чтобы 3,6 млн американцев не оказались на улицах — при том что пандемия далеко ещё не прекратилась.

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Борьба, которая происходит вокруг того, выселять или не выселять неплательщиков, является никогда не прекращающейся самонастройкой капиталистической экономики, постоянно приспосабливающейся к меняющимся условиям, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Американская система постоянно эволюционирует в направлении уравнивания возможностей граждан независимо от их финансового положения. Система инстинктивно добавляет преференций тем группам, которые в данный период наиболее уязвимы, но для этого необходимо в чём-то ограничить аппетиты тех групп, которые в этот же самый период оказываются в порой незаслуженном выигрыше. Павел Шариков Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады

Пандемия очень резко — и по временным рамкам, и по амплитуде — обострила реакцию американской общественно-политической системы на возникающие перекосы в распределении общественных благ. Власти США, вынужденно оставив без работы миллионы граждан, не могут не предпринять какие-то шаги, которые хотя бы частично облегчат этим людям жизнь.

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Ранее администрация выделила из федеральных фондов деньги штатам, чтобы эти средства на местах использовались для оплаты арендных долгов (правда, арендодатели жалуются, что многие из них этих денег так и не увидели).

Пандемия создала системный кризис на рынке арендованного жилья, потому что большинство наёмных работников тех бизнесов, которые закрылись в пандемию, свои квартиры снимают. Возмущение арендодателей вполне понятно, но иного выхода, кроме как разрешить таким жильцам продолжать жить в долг, у администрации США нет, — подчеркивает эксперт.

Байден так и не объявил, как от него ждали, о введении нового моратория на выселение, отметив лишь, что «он надеется, что такой мораторий будет введён». Этим он страшно разочаровал конгрессменов-«прогрессистов», особенно тех, кто представляет интересы темнокожего и испаноязычного населения США.

По их словам, под угрозой оказаться на улице (или жить в своих автомобилях) сейчас находятся 11 млн американцев. Возможно, это преувеличение, так как, по официальным данным, только 3,6 млн жителей США в августе заявили, что в ближайшие два месяца не смогут возобновить арендные платежи.

Плохо и арендаторам, и арендодателям. Но администрация Байдена встала на сторону тех, кому тяжелее всего. Ведь арендодатели — это не частные квартировладельцы, сдающие лишнюю квартиру. Это крупные компании, владеющие доходными домами, и от того, что в 100-квартирном доме 10–20 жильцов поживут какое-то время бесплатно, эти компании точно не разорятся, – резюмирует Шариков.

Американские наблюдатели, тем не менее, считают, что шансы выиграть в суде у администрации невелики. Ведь даже первоначальный мораторий прошёл одобрение у судей с минимальным перевесом (5:4).