Берлин приветствует намерение США лишить Судан статуса спонсора боевиков

https://static.news.ru/photo/a8f824e8-12f2-11eb-81dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: germania.diplo.de

Германия приветствует намерение Соединённых Штатов Америки исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма, заявили представители МИД ФРГ.

Это ещё один важный этап в переходном процессе Судана и в реинтеграции в международное сообщество. ФРГ собирается и дальше оказывать Судану поддержку, чтобы исторический переход к миру, демократии и экономическому восстановлению стал устойчивым успехом, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Предстоящее решение Белого дома обеспечит африканской стране $1,7 млрд ежегодно при наличии инвестиций и соглашений с международными финансовыми ведомствами, заявила министр финансов и экономического планирования страны Хеба Ахмед Али на пресс-конференции в Хартуме 20 октября 2020 года.

Лидер США Дональд Трамп 19 октября пообещал исключить Судан из списка стран — спонсоров терроризма после выплат компенсаций американским жертвам терактов и их семьям в размере $335 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация в районе Персидского залива до сих пор остаётся шаткой, существует риск развития обстановки по непредсказуемому сценарию, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Представитель РФ напомнил о необходимости сохранить диалог о конкретных действиях по стабилизации ситуации в регионе. В качестве примера он привёл начало 2020 года, когда «опасения по поводу реальной крупномасштабной войны в заливе охватили многих, наихудшего сценария удалось избежать». Он имел в виду, скорее всего, ликвидацию Вашингтоном руководителя иранского спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.