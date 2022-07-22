Белый дом сообщил о состоянии Байдена после заражения COVID-19

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Пресс-служба Белого дома со ссылкой на лечащего врача президента США Кевина О`Коннора сообщила, что состояние заболевшего COVID-19 американского лидера Джо Байдена улучшается после первого дня лечения. Отмечается, что у главы государства всё еще есть насморк, периодический кашель и слабость. По словам врача, у президента накануне вечером была небольшая температура в районе 37,4 градуса, пишет РИА Новости.

Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились, — сообщила пресс-служба Белого дома.

Представители администрации добавили, что симптомы Байдена являются слабыми, он находится на самоизоляции, но продолжает работать.

Редактор газеты The Washington Times Чарли Херт ранее заявил, что президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, поскольку он ведомый и никогда самостоятельно не принимал решений. По его словам, нынешний хозяин Белого дома большую часть жизни проработал в политике и отметился полным отсутствием лидерских качеств.

Он добавил, что еще на посту сенатора Байдена можно было заставить сказать что угодно, поэтому его заявления не вызывали шума среди читателей прессы. По его словам, экс-президент США Барак Обама никогда не предполагал, что Байден сможет занять его кресло, однако теперь во главе страны оказался именно этот «некомпетентный человек, которого полномочия главы государства делают очень опасным».