Белорусский политолог назвал время проведения переговоров Москвы и Киева

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Международный уголовный суд ООН в Гааге подтвердил, что получено заявление Украины о возбуждении дела против России о геноциде. Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Москва, сообщает РИА Новости.

Украина подала вчера, 26 февраля 2022 г., заявление о возбуждении дела против РФ в Международный Суд <...> по предмету «спора <...>, касающегося толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о...