Белорусский политолог назвал время проведения переговоров Москвы и Киева
Белорусский политолог Воскресенский назвал время проведения переговоров Москвы и Киева
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:18, 27 февраля 2022
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Он отметил, что украинская делегация ещё не приехала на переговоры с российской стороной на белорусско-украинской границе, пишет RT.
По моим данным, украинская делегация ещё не доехала, — сказал Воскресенский.
Эксперт отметил, что по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек».
Ранее издание Sputnik Беларусь сообщило в Telegram-канале, что переговоры между делегациями из Москвы и Киева по поводу прекращения боевых действий на Украине ещё не начались и не начнутся в скором времени. По информации источника, близкого к делу, задержка вызвана опасениями украинской стороны за собственную безопасность.