Басурин заявил о задаче ДНР освободить территорию Донецкой области

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Если НАТО «рыпнется» на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) или нанесёт удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «долго будут помнить, лет 100», заявил NEWS.ru бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Кроме того, спикер раскритиковал ВС стран Европы и руководителей оборонных ведомств государств ЕС. Так политик прокомментировал военную спецоперацию ВС РФ в Донбассе.

Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех. Потом на министров обороны стран Европы. Этим девушкам лучше подавать блюда в ресторане, не более того. Трое суток, и мы...