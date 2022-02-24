Басурин заявил о задаче ДНР освободить территорию Донецкой области

Задача сил Донецкой Народной Республики — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, передаёт РИА Новости слова официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Ранее МЧС Украины заявило о первых двух потерянных населённых пунктах в Луганской области — сёлах Меловое и Городище.
Эта задача — административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один — выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнётом украинских политиков, — сказал Басурин.
Он ранее заявил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.