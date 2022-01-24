Накачать Киев оружием: Баранец про «вой» НАТО о «нападении» РФ на Украину

Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг возможного «нападения» России на Украину для решения двух стратегических задач: «под шумок» переоснастить украинскую армию новым вооружением и под предлогом «агрессивности» России перебросить в Европу военные группировки, а также создать новые базы, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Под кинжальным огнём критики России, которая якобы собирается нападать, под этот пропагандистский вой НАТО накачивает Украину оружием. В этом смысл и других телодвижений в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Приказано говорить, что это делается для сдерживания России, а она как стояла своими гарнизонами на местах, так и стоит, — заявил Баранец.

По его словам, такая «информационная шумиха» нужна для переоснащения украинской армии и повышения её боевой готовности, а также накачки её новым, как нелетальным, так и летальным вооружением. Баранец назвал такие действия первой стратегической задачей.

Вторая стратегическая задача: под шумок этой псевдоагрессивности России, под шумок того, что она якобы не сегодня, так завтра «нападёт», НАТО будет накачивать Европу вооружением и группировками. Эта двуединая задача. Идёт переоснащение украинской армии и появляются новые гарнизоны, базы в Европе. Что требуется для США, которые превратили натовскую Европу в свой плацдарм, — сказал военный обозреватель.

Ранее стало известно о планах НАТО направить дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Дания направит фрегат в Балтику, четыре истребителя перебазируются в Литву, Франция готова перебросить силы в Румынию. Испания отправит военные корабли в Восточную Европу и думает об отправке истребителей в Болгарию.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что поставки США и Великобританией оружия Киеву говорят о подготовке Украины к войне.