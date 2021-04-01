Бальбек считает, что Климкин «вошёл во вкус стратегических игр»

https://static.news.ru/photo/253e8d5a-932a-11eb-b8be-96000091f725_660.jpg Фото: Государственная Дума/facebook.com

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны. Он назвал его смешным.

Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Таким образом, это даст Киеву гарантии безопасности до вступления в НАТО.

Думаю, в американском военном ведомстве слегка ошалели от инициатив Павла Климкина — у него все просто: дивизию туда, бригаду сюда, ракеты нацелить вон туда. Не удивлюсь, если американские солдаты уже в шутку повесили портрет Климкина в казарме вместо Байдена, мол, вот новый главнокомандующий. Так что смешон экс-министр в своих заявлениях, а вот в желаниях не скромен, — цитирует ТАСС Бальбека.

Он добавил, что Климкин «вошёл во вкус стратегических игр» и теперь хочет перемещать дивизии США на своё усмотрение, причём без согласования с Пентагоном.

Как писал NEWS.ru, бывший глава украинской дипломатии заострил внимание на прошедшем в конце января в Донецке форуме «Русский Донбасс», где прозвучали призывы присоединить регион к РФ. По мнению Климкина, это говорит о готовности Москвы действовать по «абхазскому сценарию».