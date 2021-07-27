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Байден заявил о «проблемах» у Путина

23:28, 27 июля 2021
Байден заявил о «проблемах» у Путина Джо Байден Фото: Alex Edelman/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы». Такое мнение он высказал на встрече с журналистами президентского пула, сообщает РИА Новости.

Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней, — отметил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что в распоряжении Путина имеется лишь ядерное оружие и нефть.

Ранее стало известно, что Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности. Они запланированы на 28 июля, пройдут в Женеве и станут развитием договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.

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