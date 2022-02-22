Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока —2»

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Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

По словам главы Белого дома, своими действиями Путин «дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии». Об этом говорится в заявлении американского лидера.

Байден в своём заявлении поблагодарил Германию и канцлера страны Олафа Шольца за решение остановить сертификацию «Северного потока — 2», пишет издание.

Как заявил президент США Джо Байлен, такое решение было принято после «тесных консультаций» между Вашингтоном и Берлином.

Эти шаги — ещё одна часть нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России в Украине, — сказал Байден.

Ранее фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2, отказался от поддержки «Северного потока — 2». Об этом сообщает DPA со ссылкой на председателя правления Эрвина Зеллеринга.