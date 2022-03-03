Байден не исключил возможности запрета импорта нефти и газа из РФ

Президент США Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики, передаёт РИА Новости. Байден отметил, что Вашингтон готов рассматривать возможные варианты нефтегазовых санкций против Москвы. Ранее ряд западных стран объявили о введении санкций против России из-за военной спецоперации войск РФ на Украине. Ограничения коснутся ряда бизнесменов и отдельно затронут транспортный, финансовый, туристический и торговый сектора российской экономики. В ограничительных мерах также приняли участие крупные международные компании со всего мира.

Никакие возможности не сняты с повестки, — сказал он относительно рестрикций на поставки из России газа и нефти.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ранее сообщил, что Германия готова к возможному прекращению поставок российского газа. Власти принимают соответствующие меры и могут отложить отказ от использования угольных электростанций.

Ранее экономист Александр Разуваев предупредил, что страны Запада могут по политическим причинам отказываться о российских нефти и газа. По его мнению, они будут стараться замещать энергоресурсы из России поставками из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии.