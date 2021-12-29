CNN: Байден и Путин проведут телефонный разговор 30 декабря

Президент США Джо Байден 30 декабря планирует провести телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. В Белом доме подтвердили эту информацию. По мнению Хорн, американский лидер «считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами».

Президент США намерен обсудить «спектр вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией».

Ранее Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе. Байден и Путин в декабре общались в режиме видеоконференции, их очный саммит прошёл в Женеве в июне.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не поддерживает озвученную США повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, Москва намерена добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в районах, где наблюдается негативная динамика после 1997 года.

Ранее Рябков сообщил, что местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, по первоначальным данным, станет Женева, а консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе. По его словам, предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января, но окончательной договорённости ещё нет.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток.