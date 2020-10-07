Азербайджан представит в ОБСЕ варианты урегулирования конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/62050a74-08c0-11eb-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом. Об этом проинформировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 8 октября отправится с рабочим визитом в Женеву, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сказано в сообщении МИД, целью визита станет встреча с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Байрамов намерен донести позицию Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе до сведения другой стороны, передаёт ТАСС.

В Минскую группу входят страны-сопредседатели: Россия, Франция и США, а также Азербайджан, Армения, Турция, Германия, Италия, Финляндия, Швеция и Белоруссия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Однако он не уточнил, кто примет участие в консультациях.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе мировое сообщество. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны.