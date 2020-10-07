Азербайджан представит в ОБСЕ варианты урегулирования конфликта в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом. Об этом проинформировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 8 октября отправится с рабочим визитом в Женеву, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Как сказано в сообщении МИД, целью визита станет встреча с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Байрамов намерен донести позицию Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе до сведения другой стороны,
В Минскую группу входят страны-сопредседатели: Россия, Франция и США, а также Азербайджан, Армения, Турция, Германия, Италия, Финляндия, Швеция и Белоруссия.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Однако он не уточнил, кто примет участие в консультациях.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе мировое сообщество. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны.
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