Азербайджан озвучил данные об уничтоженной боевой технике Армении

https://static.news.ru/photo/47bf338a-0300-11eb-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: azeridefence.com

На сегодняшний день после обострения конфликта на Нагорном Карабахе ВС Азербайджана подбили 130 танков Армении и более 200 артиллерийских установок. Об этом 30 сентября сообщил в разговоре с журналистами заведующий сектором по работе с иностранными СМИ администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

По его словам, бои в настоящее время ведутся в направлении Физули и Джабраила, Тэртер и Геранбой и не только.

Войска Азербайджана ведут огонь по вооружённым силам Армении. Ответный огонь противник ведёт, к сожалению, и по нашим мирным сёлам. Из числа мирных жителей погибли 13 человек, ещё 40 ранены, — заявил Фуад Ахундов.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия имеет решающее слово в этом регионе, заявил посол Азербайджана в РФ.