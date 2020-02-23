https://static.news.ru/photo/1b79436c-5660-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Авиакомпания Hainan Airlines с 29 февраля возобновляет 450 рейсов, которые были прекращены из-за эпидемии коронавируса. За период простоя перевозчик доставил около 788 тонн грузов и более двух тысяч медиков в провинцию Хубэй.

Билеты в города Гуанчжоу, Гуйян, Пекин, Хайкоу, Ханчжоу и другие поступили в продажу 22 февраля 2020 года.

На сегодняшний день Hainan Airlines предлагает специальные льготные программы для врачей. Так, они могут получить скидки на билеты и упрощённую схему оформления грузов, пишет ТАСС.

NEWS.ru передавал ранее, что из-за вспышки коронавируса Грузия ограничила авиасообщение с Ираном. Строгий контроль будет введён и по всему периметру сухопутной границы государства. Также запретил рейсы из Исламской Республики и Пакистан.