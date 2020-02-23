Авиакомпания Hainan Airlines с 29 февраля возобновляет 450 рейсов, которые были прекращены из-за эпидемии коронавируса. За период простоя перевозчик доставил около 788 тонн грузов и более двух тысяч медиков в провинцию Хубэй.
Билеты в города Гуанчжоу, Гуйян, Пекин, Хайкоу, Ханчжоу и другие поступили в продажу 22 февраля 2020 года.
На сегодняшний день Hainan Airlines предлагает специальные льготные программы для врачей. Так, они могут получить скидки на билеты и упрощённую схему оформления грузов,
NEWS.ru передавал ранее, что из-за вспышки коронавируса Грузия ограничила авиасообщение с Ираном. Строгий контроль будет введён и по всему периметру сухопутной границы государства. Также запретил рейсы из Исламской Республики и Пакистан.
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