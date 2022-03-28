Авиакомпания SriLankan Airlines решила приостановить полёты в Россию

Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы по маршруту Москва — Коломбо с 28 марта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика. Это решение принято из-за возможных проблем со страховкой ввиду антироссийских санкций со стороны западных стан. Авиакомпания выразила сожаление в связи с любыми неудобствами, причинёнными клиентам. SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией и надеется возобновить полёты.

Авиакомпания SriLankan Airlines объявляет о приостановке полётов между Шри-Ланкой и Россией с сегодняшнего дня в связи с эксплуатационными ограничениями, которые находятся вне контроля авиакомпании, — говорится в сообщении.

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Они обслуживались в аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 апреля запустит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо. Полёты будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.

С начала проведения российской военной операции на Украине страны ЕС, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них — закрытие воздушного пространства и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолётов.