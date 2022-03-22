«Аэрофлот» с апреля запустит регулярные рейсы на Шри-Ланку

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 апреля запустит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Полёты из Москвы в Коломбо и обратно будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.

«Аэрофлот» с 8 апреля возобновляет регулярные рейсы в Коломбо. Полёты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, — говорится в сообщении.

Рейсы из России будут осуществляться по средам, пятницам и субботам, а в обратном направлении — по четвергам, субботам и воскресеньям.

В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелёты, кроме рейсов в Минск. Это решение последовало за рекомендацией Росавиации. Ведомство призвало российские авиакомпании с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж. Причиной рекомендации стали массовые задержания и аресты воздушных судов РФ за рубежом в рамках введённых санкций.

Ранее «Аэрофлот» решил с апреля возобновить регулярные рейсы в Тегеран. Рейсы будут летать в иранскую столицу дважды в неделю.