Астероид размером с самолёт приближается к Земле

https://static.news.ru/photo/abd3e7f0-7de2-11eb-9e2f-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Научно-исследовательский совет NASA JPL сообщает, что к Земле приблизится астероид. Его размеры сопоставимы с пассажирским самолётом.

Он пролетит от Земли на расстоянии в 4,4 млн километра. Его диаметр составит 52 метра. Кроме того, ближе к нашей планете приблизится другой астероид под кодовым названием 2021 CN3. Его диаметр не такой большой.

За последующие три дня будет зафиксирован полёт ещё трёх астероидов. Самый крупный из них получил название 2021 EB. Его диаметр 43 метра, расстояние от нашей планеты составит 2,7 млн километров.

Ранее учёные обнаружили следы воды и внеземных органических веществ в образце грунта с астероида (25143) Итокава. Его доставил зонд «Хаябуса». Специалисты считают, что Итокава получился из груды космических обломков предыдущего, более крупного астероида. Космическое тело миллиарды лет эволюционировало, объединяя жидкий органический материал, а также создавая сырые ингредиенты, которые необходимы для зарождения жизни.

Как писал NEWS.ru, учёные из университета Техаса окончательно пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за падения астероидов. Они обнаружили метеоритную пыль в кратере Чикшулуб, который расположен на полуострове Юкатан. Эта пыль соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 млн лет назад. Специалисты извлекли образцы горной породы и нашли присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, зато в обилии присутствует в некоторых типах астероидов.