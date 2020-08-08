Аргентина временно отказалась от совместного с РФ строительства АЭС

https://static.news.ru/photo/7821c456-dad9-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Рикардо Лагорио Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Аргентины временно отложили планы по совместному с Россией строительству атомной электростанции. Об этом рассказала посол южноамериканского государства в РФ Рикардо Лагорио.

Мы только что достигли очень успешного соглашения, однако Аргентина переживает переломный момент в экономике. Эти планы не рассматривались из-за экономических и финансовых моментов, и такое положение будет сохраняться в ближайшем будущем, — цитирует дипломата РИА Новости.

Лагорио добавил, что Буэнос-Айрес сохраняет заинтересованность в данном проекте. По его словам, Аргентина не отказывается окончательно от планов по строительству, но «им придётся чуть дольше подождать».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия стала основным покупателем свежих фруктов производства Аргентины, обогнав США и Бразилию. В первой половине 2020 года РФ импортировала 128,8 тысячи тонн такой продукции.