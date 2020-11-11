Аравийские монархии вытесняют Россию из Центральной Азии

Государства Персидского залива рассчитывают значительно расширить инвестиционное присутствие в регионе Центральной Азии. Такой вывод наблюдатели делают из участившихся контактов Таджикистана с рядом аравийских стран. Подобный интерес со стороны арабских игроков возник относительно недавно. Предполагается, что эта дипломатическая и инвестиционная активность имеет за собой геополитические мотивы. Однако Центральная Азия уже является традиционной сферой влияния других внешних сил.

Внимание наблюдателей привлекли переговоры, участие в которых приняли посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзода и государственный министр по иностранным делам эмирата Султан аль-Мурейхи. Глава дипмиссии передал министру письмо президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которое адресовано эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Послание касается дальнейшего углубления двусторонних отношений между странами. Участники беседы обсудили реализацию всех двусторонних инициатив, которые могли бы иметь экономическую отдачу.

Не менее интересной оказалась и встреча в этом месяце между послом Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзодой и замминистра иностранных дел Кувейта по делам Азии Али Сулейманом ас-Сайедом, в центре внимания которой также были двусторонние связи и инвестиционные проекты. Наблюдатели полагают, что речь может идти об общей активизации стран Персидского залива в Центральной Азии.

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Аравийские монархии интенсифицировали свои усилия ещё в прошлом году из-за нестабильности цен на нефть и растущей международной конкуренции за газовые ресурсы. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия были на лидирующих позициях в расширении экономического присутствия за рубежом, которое включало в себя приобретение долей в американских и европейских компаниях, а также инвестиции в Евразию.

Эксперты обращают внимание на следующее: страны Центральной Азии и Южного Кавказа представляют собой важнейший элемент автомобильного и железнодорожного сообщения с прибыльными рынками Европы, Китая и России, что заставляет страны Персидского залива стремиться к этим возможностям. Кроме того, ситуация на рынке нефти и последствия коронакризиса поставили вопрос о необходимости диверсификации экономики. А центральноазиатские государства как раз дают такой шанс.

Интерес Эмиратов и Саудовской Аравии к рынкам Центральной Азии отчасти связан с желанием предотвратить вмешательство конкурирующей державы — Ирана. Исламская Республика имеет глубокие исторические, культурные и политические связи с регионом и всё больше проявляет интерес к расширению экономического присутствия. Так, Тегеран начал активно рассматривать инвестиционные возможности в Туркменистане и Казахстане на фоне улучшения дипломатической атмосферы после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в августе 2018 года. В связи с этим исследователи говорят: есть серьёзные перспективы превращения Центральной Азии в арену соперничества между аравийскими центрами силы и Ираном. Несмотря на то что проекция ирано-арабского конфликта вряд ли придётся по вкусу политическим элитам Центральной Азии, влияние стран Ближнего Востока на регион, скорее всего, продолжит расти, уверены аналитики.

Проблема заключается главным образом в том, что Центральная Азия считается традиционной зоной интересов как России, так и Китая, которые подходят к вопросу инвестирования в Азию с точки зрения защиты политических интересов. Сейчас российская сторона ищет новые подходы к региону, что доказали недавние видеопереговоры между главами МИД стран Центральной Азии и России. Встреча продемонстрировала, что Москва намерена не только развивать двустороннее сотрудничество, но и взаимодействовать с регионом как с единым целым. В этой связи странам Персидского залива придётся выработать особый стиль работы, который позволит развеять очевидную атмосферу конкуренции.