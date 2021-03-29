Apple проиграла суд против Swatch о правах на известную фразу Джобса

https://static.news.ru/photo/14de09dc-26a1-11ea-b920-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people

Американская компания Apple проиграла суд против швейцарского производителя часов Swatch о правах на фразу, ставшую известной благодаря основателю «яблочной» компании Стиву Джобсу. Об этом сообщает издание Evening Standart со ссылкой на постановление британского суда.

Заявку на регистрацию фразу One more thing («Ещё кое-что») компания Swatch подала ещё несколько лет назад. Однако Apple не раз выступала с возражениями, утверждая, что эта фраза ассоциируется с их компанией уже более 20 лет. Именно эту фразу используют руководители компании в завершении презентаций, объявляя ещё один новый продукт.

Лондонский суд постановил , что швейцарская компания может зарегистрировать и использовать фразу One more thing, позаимствованную из американского детективного сериала «Коломбо». Это выражение часто использовал главный герой и это никак не нарушает права Apple.

При этом американская компания расценивает действие швейцарцев как попытку насмешки или пародии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стали известны примерные сроки выхода iPhone 13. Эксперт в сфере IT Дэниел Айвс считает, что компания Apple собирается выпустить новые смартфоны как обычно в начале осени. Судя по открытым данным, анонс гаджетов состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришёл после изучения отчётов о цепочках поставок компонентов для iPhone.