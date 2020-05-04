Апелляционные слушания по делу Младича назначили на июнь

https://static.news.ru/photo/a395655a-8e1e-11ea-a905-fa163e074e61_660.jpg Ратко Младич Фото: Icty/Xinhua/Global Look Press

Суд рассмотрит апелляцию по делу экс-командующего армией сербов Боснии и Герцеговины генерала Ратко Младича 16-17 июня. Об этом сообщили в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ).

По данному делу апелляционные слушания по данному делу пройдут в Гааге 16 и 17 июня. Даты могут быть изменены в случае, если связанные с пандемией коронавируса ограничения будут препятствовать поездкам участвующих в процессе лиц или проведению заседаний по другим причинам, — цитирует заявление суда ТАСС.

При этом в инстанции сообщили, что во второй день слушаний Младич сможет лично выступить с обращением к судьям.

Апелляционные слушания должны были состояться в марте, но тогда генерал перенёс операцию по удалению опухоли.

22 ноября 2017 года генерала Ратко Младича был приговорён к пожизненному сроку за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. От международного правосудия Младич скрывался почти 16 лет. В мае 2011 года его арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.

Как писал NEWS.ru, действующий в Сербии режим ЧС может быть отменён в четверг, 7 мая, заявил президент страны Александр Вучич.