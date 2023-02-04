Антонов: США намеренно обостряют конфликт поставками мощного оружия Украине

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта со стороны США. Дипломат отметил, что американское руководство не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Так представитель России прокомментировал заявление Пентагона о передаче Киеву дальнобойных снарядов.

Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, — приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

По его словам, «Вашингтон де-факто науськивает» Киев атаковать российские регионы. Посол подчеркнул, что страна «будет защищаться всеми силами».

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее заявил, что новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа, передает РИА Новости. Парламентарий отметил, что на Украине началась новая фаза военного противостояния. Так законодатель прокомментировал заявление Пентагона о передаче Киеву дальнобойных снарядов GLSDB. Новый пакет военной помощи США Киеву на 2,2 миллиарда долларов включает в себя средства ПВО, а также ракеты большой дальности для HIMARS.